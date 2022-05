Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Nach Auffahrunfall von Unfallstelle geflüchtet - Kennzeichen blieb jedoch zurück

Freiburg (ots)

Ein Autofahrer ist am Mittwochmorgen, 25.05.2022, nach einem Auffahrunfall in Lauchringen geflüchtet, allerdings blieb sein Kennzeichen an der Unfallstelle zurück. So konnte der mutmaßlich verantwortliche 79 Jahre alte Unfallverursacher ermittelt werden. Er dürfte gegen 11:00 Uhr das Brems- und Gaspedal verwechselt haben und war nach einer Standphase vor einer roten Ampel einem davorstehenden Opel aufgefahren. Obwohl sich die 55 Jahre alte Opel-Fahrerin mit dem anderen Beteiligten verständigt haben will, fuhr dieser davon. An der Anhängekupplung des Opels war jedoch sein Kennzeichen hängen geblieben. So konnte der mutmaßliche Fahrer und sein beschädigtes Auto an der Halteranschrift angetroffen werden. Sachschaden an diesem rund 5000 Euro, am Opel liegt er bei etwa 2500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell