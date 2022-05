Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Pedelec-Fahrer verunglückt schwer - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 26.05.2022, gegen 17:15 Uhr, ist der Fahrer eines Pedelecs am Ortsausgang von Schachen schwer verunglückt. Der 58-jährige war auf dem Gemeindeverbindungsweg in Richtung Hochsal talwärts unterwegs, als er vermutlich aufgrund einer zu hohen Geschwindigkeit nach rechts geriet. Er stürzte über eine Leitplanke einen Hang hinunter. Dabei zog er sich schwerste Verletzungen zu, konnte aber noch selbstständig den Notruf wählen. Mit einem Rettungshubschrauber kam er in eine Klinik. Sein Pedelec wurde leicht beschädigt. Im Einsatz waren der Rettungsdienst, die Feuerwehr und die Polizei.

