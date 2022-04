Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Firmenfahrzeug gestohlen

Geilenkirchen-Teveren (ots)

Am Donnerstag, 31. März, verschafften sich unbekannte Täter gegen 4.10 Uhr Zugriff auf ein Firmenfahrzeug, welches in einer Einfahrt an der Chorherrenstraße stand. Dabei handelte es sich um einen Mercedes Vito mit Heinsberger Kennzeichen (HS-). Videoaufnahmen zeigen, dass zunächst ein weißer Ford Fiesta aus Richtung Von-Grimberg-Straße kommend vorfuhr. Aus diesem stieg der Beifahrer aus und öffnete das Firmenfahrzeug, woraufhin beide Fahrzeuge in Richtung Welschendriesch davonfuhren. Besagter Beifahrer war vermutlich männlich und dunkel gekleidet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer weitere Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat West in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0. Alternativ können Informationen auch online über das Hinweisportal der Polizei übermittelt werden,https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell