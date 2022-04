POL-HS: Diebstähle aus Neubau und Garage

Gangelt-Birgden (ots) - An der Bahnhofstraße entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag (31. März) einen weißen Mercedes Sprinter. Dieser war auf einem Parkplatz vor einem Einfamilienhaus abgestellt. In dem Fahrzeug, welches zum Tatzeitpunkt mit Heinsberger Kennzeichen (HS-) ausgestattet war, befanden sich unter anderem Kettensägen und ein Bohrhammer. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

