POL-HS: Sprinter entwendet

Heinsberg (ots) - Ein bisher unbekannter Täter entwendete am Donnerstag, 31. März, ein Paket, welches vor einer Hausanschrift an der Kolpingstraße abgestellt war. Der Empfänger des Paketes konnte den Dieb in der Nähe antreffen. Er forderte das Paket zurück, welches der Täter daraufhin freigab. Anschließend entfernte der Unbekannte sich in Richtung Heinsberger Innenstadt. Bei dem Täter handelte es sich um einen ...

