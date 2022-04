Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannter entwendet Paket, Zeugen gesucht

Heinsberg (ots)

Ein bisher unbekannter Täter entwendete am Donnerstag, 31. März, ein Paket, welches vor einer Hausanschrift an der Kolpingstraße abgestellt war. Der Empfänger des Paketes konnte den Dieb in der Nähe antreffen. Er forderte das Paket zurück, welches der Täter daraufhin freigab. Anschließend entfernte der Unbekannte sich in Richtung Heinsberger Innenstadt. Bei dem Täter handelte es sich um einen etwa 18 Jahre alten Mann. Dieser war etwa 180 Zentimeter groß und schlank. Dein Erscheinungsbild wirkte osteuropäisch. Außerdem hatte er dunkle, kurze Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke der Marke Ellesse, einer schwarzen Hose und Sneakern der Marke Adidas. Darüber hinaus hatte er einen hellblauen Rucksack bei sich. Wer kann Hinweise zur Identität des Mannes geben? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0. Alternativ kann auch online ein Hinweis gegeben werden über die Internetseite der Polizei Heinsberg oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

