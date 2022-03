Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrüche in Neubauten

Gangelt-Brüxgen (ots)

Zwischen dem 29. März (Dienstag), 18 Uhr, und dem 30. März (Mittwoch), 9 Uhr, kam es zu insgesamt drei Einbrüchen in einem Neubaugebiet. Alle Taten ereigneten sich auf der Sebastianusstraße. Unbekannte stahlen, nachdem sie gewaltsam die Terrassentür eines im Bau befindlichen Einfamilienhauses geöffnet hatten, diverse Kabel, ein Baustellenradio sowie einen Kreuzlinienlaser. Aus einem anderen künftigen Wohnobjekt stahlen die Diebe ebenfalls Kabel. An einem weiteren Haus wurde ein mit Holzplatten gesichertes Fenster geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus diesem Haus jedoch nichts entwendet. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, klärt nun die Kriminalpolizei.

