Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wieder Betrugsfälle über Messenger Dienste

Hückelhoven-Brachelen/-Kleingladbach (ots)

Am Mittwoch (30. März) kam es erneut zu zwei Betrugsfällen, bei denen Betrüger erfolgreich an Geld gelangten. Eine 64 Jahre alte Frau aus Kleingladbach sowie eine 52-jährige Brachelenerin erhielten auf ihren Handys über einen Messengerdienst Nachrichten von ihnen unbekannten Nummern. In beiden Fällen gab sich der Versender der Nachrichten als Sohn aus. Der vermeintliche Sohn berichtete von einem Defekt an seinem Handy und bat darum, zwei Überweisungen auf unterschiedliche Bankkonten zu tätigen. Dieser Bitte kamen die Frauen, jeweils im festen Glauben ihrem Sohn aushelfen zu können, nach. Später stellte sich heraus, dass sie nicht mit ihrem richtigen Sohn kommuniziert hatten. Beide erstatteten Anzeigen bei der Polizei.

