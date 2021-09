Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Kupferfallrohre vom Vereinsgebäude gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Georgsmarienhütte (ots)

Zwischen Dienstagabend (23 Uhr) und Mittwochnachmittag (17 Uhr) haben sich Unbekannte an dem Vereinshaus des Hockey-Clubs Georgsmarienhütte zu schaffen gemacht. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt zu dem umzäunten Grundstück im "Heinrich-Stürmann-Weg" , welches sich in unmittelbarer Nähe einer Sporthalle befindet. Die Diebe trennten die Kupferfallrohre von dem Vereinsgebäude und nahmen diese an sich. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Polizei aus Georgsmarienhütte sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05401/879500 zu melden.

