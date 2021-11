Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt falsches Visum sicher

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei gestern Morgen ein falsches deutsches Visum sichergestellt. Ein 39-jähriger Algerier, der ein einem grenzüberschreitenden Fernreisebus aus Frankreich kommend an der Kehler Europabrücke kontrolliert wurde, konnte sich nur unzureichend ausweisen und musste die Beamten zur weiteren Bearbeitung auf die Dienststelle begleiten. Dort wurde in seinem algerischen Reisepass ein gefälschtes deutsches Visum festgestellt. Auf Nachfrage gab er an, dieses in Frankreich von einem Freund gekauft zu haben. Nach Abschluss der Maßnahmen, wurde der Inhaber einer Duldung an seine zuständige Ausländerbehörde weitergeleitet, welche die weitere aufenthaltsrechtliche Bearbeitung übernimmt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell