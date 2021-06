Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Diebe haben es auf Werkzeug abgesehen ++ Audi zerkratzt

Dillenburg (ots)

Eschenburg-Simmersbach: Diebe haben es auf Werkzeug abgesehen

Gestern Mittag (10.06.2021) stahlen Unbekannte Werkzeug im Wert von rund 4.500 Euro aus einem Opel Vivaro. Der weiße Kleinbus parkte in der Friedhofstraße. Zwischen 12:00 Uhr und 12:15 Uhr griffen die Diebe in den Opel und stahlen neben Baumaterialien und Werkzeug, eine Bohrmaschine, ein mobiles Navigationssystem, einen Staubsauger und eine Trennmaschine. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem grünen Kombi, an dem offensichtlich polnische Kennzeichen angebracht waren. Hinweise zu den unbekannten Dieben oder deren Fahrzeug, erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg - Audi zerkratzt

Tiefe Kratzer brachten unbekannte Vandalen zwischen 14:00 Uhr am Sonntag (06.06.2021) und 16:00 Uhr am Montag (09.06.2021) in die Motorhaube eines Audi A4 ein. Der graue Audi parkte auf einem Parkplatz in der Berliner Straße. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

