POL-S: Dieb lässt sich einschließen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein Unbekannter hat über das vergangene Wochenende (27. bis 29.11.2021) Getränke und Bargeld aus einem Getränkemarkt an der Zabergäustraße gestohlen. Der Dieb betrat das Geschäft am Samstag gegen 18.00 Uhr und versteckte sich, bis alle Angestellten den Markt verlassen hatten. Zu einem unbekannten Zeitpunkt stahl er dann alkoholische Getränke und Bargeld im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Ein Mitarbeiter entdeckte den Diebstahl am Montag gegen 08.50 Uhr und alarmierte die Polizei. Die Ermittlungen zur genauen Tatzeit dauern an. Ermittlungen ergaben, dass der Unbekannte zur Tatzeit mit einem grauen Parka mit Fellbesatz, einer schwarzen Baseballmütze, einer schwarzen Hose mit einem hellen Streifen im Bereich der Waden und schwarzen Handschuhen bekleidet war. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

