POL-S: Unfall im Kreisverkehr - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Nach einem Unfall am Kernerplatz am Dienstagmorgen (30.11.2021) ist ein unbekannter Autofahrer geflüchtet, ohne sich um eine Radfahrerin zu kümmern, die dabei verletzt worden ist. Die 54 Jahre alte Radfahrerin fuhr gegen 08.45 Uhr die Landhausstraße abwärts und in den Kreisverkehr am Kernerplatz ein. Aus Richtung Neckartor kommend, fuhr ein schwarzer Kastenwagen aus der Kernerstraße hinter ihr in den Kreisverkehr ein. Im Verkehrskreisel überholte der unbekannte Fahrer die Radfahrerin und streifte sie offenbar. Dadurch stürzte sie und zog sich leichte Verletzungen zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 54-Jährige zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der schwarze Kastenwagen, an dessen Heck ein orangenes Magnetschild angebracht sein soll, fuhr anschließend die Kernerstraße in Richtung Werastraße weiter. Zu dem oder der Fahrerin ist nichts Näheres bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

