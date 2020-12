POL-HAM: 61-Jähriger bei Verkehrsunfall verstorben

Polizeipräsidium Hamm

Am Mittwoch, 23. Dezember, gegen 14 Uhr, kam es auf der Lipperandstraße zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Renault-Pkw.

Aus bislang noch nicht geklärten Gründen kam es in Höhe der Römerstraße zu einer frontalen Kollision zwischen dem 63-jährigen Lkw-Fahrer, der die Lipperandstraße in Richtung Westen befuhr und einem 61-jährigen Renault-Fahrer, in Fahrtrichtung Osten.

Der 61-jährige Fahrer des Renault mit WAF-Kennzeichen erlag seinen Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 63 - jährige Lkw-Fahrer aus Borken in seiner Kabine eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht.

Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter mit der Rekonstruierung des Unfallgeschehens beauftragt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die gesamte Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen gesperrt.(mg)

