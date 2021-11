Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Montagabend (29.11.2021) auf einem Fußweg, der die Liliencronstraße und die Kleinhohenheimer Straße miteinander verbindet, vor einem 14 Jahre alten Kind onaniert. Das 14-jährige Mädchen war in der Liliencronstraße unterwegs und bemerkte den Mann kurz vor 19.00 Uhr auf dem Fußweg. Offenbar hatte er sein Geschlechtsteil aus dem Hosenladen herausgeholt und soll sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Daraufhin rannte das Mädchen nach Hause und vertraute sich ihrer Mutter an, die die Polizei verständigte. Der Täter soll zwischen 40 und 50 Jahre alt und zirka 185 Zentimeter groß sein sowie eine etwas breitere Statur haben. Zudem soll er mit einer dunkelblauen oder schwarzen Winterjacke, einer dunkelblauen Jeans sowie einer dunklen Wintermütze bekleidet gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

