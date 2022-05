Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung in Tankstelle

Bitburg (ots)

Am 03.05.2022 gegen 16:45h kam es an einer Tankstelle in der Saarstraße Bitburg zu einer Sachbeschädigung durch eine aggressive Person. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verhielt sich eine derzeit unbekannte männliche Person ungehalten gegenüber der Mitarbeiter*innen der Tankstellenfiliale. Die zunächst verbale Auseinandersetzung gipfelte darin, dass der Aggressor mehrfach in ein Regal des Verkaufsraums der Tankstelle schlug, wodurch Ware beschädigt wurde. Die Person flüchtete daraufhin zu Fuß in unbekannte Richtung und konnte durch die eingesetzten Kräfte der Polizeiinspektion Bitburg nicht mehr angetroffen werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bitburg unter der Tel.: 06561-96850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell