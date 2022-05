Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: E-Bike-Fahrerin auf Radweg schwer verunglückt - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 25.05.2022, gegen 13.20 Uhr, kam eine 54-jährige E-Bike-Fahrerin aus hier nicht bekannten Gründen nach rechts vom Radweg ab, kollidierte mit einer Böschung und stürzte über den Fahrradlenker. Die E-Bike-Fahrerin befuhr den baulich von der Bundesstraße 316 getrennten Radweg von Degerfelden kommend in Richtung Nollingen. Die Frau wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

