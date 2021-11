Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Cabrio aufgeschlitzt; Diebstahl von Stromverteilerkasten; Einbrüche; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Cabrio aufgeschlitzt

Auf frischer Tat ertappt wurde ein 42-Jähriger, der am Sonntagmorgen in der Rathaustiefgarage in der Reutlinger Innenstadt ein Mercedes Cabrio aufgeschlitzt haben soll. Gegen sieben Uhr war die Polizei von einem Zeugen alarmiert worden, der den Beschuldigten beobachtet hatte, wie er sich in der Tiefgarage mit einem Messer am Verdeck eines geparkten Cabrios zu schaffen machte. Der 42-Jährige konnte unmittelbar darauf von den eingesetzten Polizeibeamten angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Dabei wurde bei ihm noch ein Motorradhelm aufgefunden und sichergestellt, den er mutmaßlich zuvor aus dem Helmcase eines geparkten Motorrades gestohlen haben dürfte. Die Höhe des angerichteten Sachschadens an dem Mercedes ist noch nicht bekannt. Nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann am Montagvormittag wieder auf freien Fuß gesetzt, bis er sich gegebenenfalls vor Gericht verantworten muss. (cw)

Esslingen (ES): Stromverteilerkasten gestohlen

Ein mobiler Stromverteilerkasten ist am Sonntagmorgen in der Berliner Straße von einem Unbekannten gestohlen worden. Im Zeitraum von 4.45 Uhr bis 05.20 Uhr entwendete der Täter den angeschlossenen Stromverteilerkasten, der vor der Sporthalle aufgestellt war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (db)

Wolfschlugen (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

Eine böse Überraschung erlebte eine Familie nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub am Sonntag. Zwischen Samstag, 30.11.2021 und Sonntag, 12.45 Uhr, hatte sich ein Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus der Familie verschafft und dort sämtliche Schubladen und Schränke durchsucht. Was gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (db)

Esslingen (ES): Kind von Pkw erfasst

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der Stettener Straße erlitten. Gegen 15.20 Uhr spielte ein Elfjähriger zwischen einer Garage und der Fahrbahn Fußball, wobei der Ball auf die Straße rollte. Den aktuellen Ermittlungen zufolge rannte der Junge hinter einem am rechten Straßenrand geparkten Auto hervor ohne anzuhalten hinterher. In der Folge wurde er vom VW Golf eines 78 Jahre alten Mannes erfasst, der noch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver eingeleitet hatte. Das Kind wurde im Anschluss vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden am Golf beträgt rund 1.500 Euro. (mr)

Esslingen (ES): In Wohnung eingebrochen

Offenbar auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der am Wochenende in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Plochinger Straße eingebrochen ist. Zwischen Freitag, 21.30 Uhr, und Sonntag, 11.15 Uhr, hebelte der Einbrecher eine Tür auf und gelangte so ins Innere der Wohnung, wo er auf einen geringen Bargeldbetrag stieß und mit diesem unerkannt entkam. Der Polizeiposten Oberesslingen ermittelt. (rn)

Aichwald (ES): In Vereinsheim eingebrochen

In ein Vereinsheim in der Krummhardter Straße ist im Laufe des Sonntags eingebrochen worden. Zwischen Mitternacht und 9.30 Uhr brach der Unbekannte eine Tür der dortigen Gaststätte auf. Aus dem Inneren entwendete er Wechselgeld und mehrere Getränkekisten. Auch eine Registrierkasse wurde von dem Einbrecher gewaltsam geöffnet, diese war jedoch leer. Zudem verschaffte sich der Täter Zutritt zu einem angrenzenden Gebäude. Hier brach er neben einem Fenster auch mehrere Türen auf. Entwendet wurden zwei Kassen mit einem noch nicht näher bekannten Bargeldbetrag. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. (rn)

Ostfildern (ES): Einbrecher unterwegs

In zwei Wohngebäude in Scharnhausen und Nellingen ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. Zwischen Samstag, neun Uhr, und Sonntag, 16.30 Uhr, verschafften sich die Einbrecher gewaltsam über eine Tür Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Lenzhalde und einer Wohnung im Nußweg. Während den Unbekannten im Nußweg ein geringer Bargeldbetrag in die Hände fiel, liegen über ein mögliches Diebesgut in der Lenzhalde noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Filderstadt hat in beiden Fällen die ersten Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Ofterdingen (TÜ): Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht

Ein Unfallverursacher musste am Sonntagabend seinen Führerschein abgeben, nachdem er unter Alkoholeinfluss mit einem geparkten Pkw zusammengestoßen ist. Der 39-Jährige befuhr gegen 19.20 Uhr mit seinem Rover die Bachsatzstraße in Richtung Ortsmitte. Dabei prallte er auf Höhe der Hausnummer 39 gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Audi. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine mögliche alkoholische Beeinflussung des unverletzt gebliebenen 39-Jährigen. Ein Test lieferte zudem einen vorläufigen Wert von über zwei Promille. Der 39-Jährige musste deshalb sowohl eine Blutprobe als auch seinen Führerschein abgeben. Der Audi wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 9.000 Euro. (rn)

Dußlingen (TÜ): Elektroschrott gestohlen

Auf Elektroschrott hatte es ein Unbekannter abgesehen, der am Wochenende in ein Entsorgungszentrum in der Straße Im Steinig eingebrochen ist. In der Zeit zwischen Samstag, 20 Uhr, und Montag, sieben Uhr, gelangte der Einbrecher auf das Firmengelände und durchwühlte einen Elektroschrott-Container. In einen Aufenthaltscontainer verschaffte sich der Täter ebenfalls Zutritt und durchsuchte Spinde, die er zuvor gewaltsam aufgebrochen hatte. Über das mögliche Diebesgut, das sich den derzeitigen Erkenntnissen zufolge auf Elektroschrott beschränkt, kann noch nichts gesagt werden. Der Polizeiposten Gomaringen ermittelt. (sm)

