POL-HA: Täter stehlen Schmuck und Uhren bei Wohnungseinbruch

Hagen-Mitte (ots)

Unbekannte Täter brachen am Sonntagabend (30.01.2022) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bülowstraße ein. Der 46-jährige Mieter verließ gegen 17.00 Uhr zusammen mit seiner Frau die gemeinsame Wohnung. Als das Paar gegen 20.40 Uhr wieder zurückgekehrt ist, stellten sie den Einbruch fest. Die unbekannten Täter sind über ein rückwärtig gelegenes Fenster in die Wohnung eingedrungen und haben mehrere Schränke durchwühlt. Im Anschluss stahlen sie Schmuck und mehrere Uhren und flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise oder verdächtige Feststellungen erbittet die Polizei unter der 02331 - 986 2066. (sch)

