Polizei Hagen

POL-HA: Wegen fehlender Portion Pommes - 30-Jähriger beleidigt Imbiss-Mitarbeiterin und tritt Schild kaputt

Hagen-Altenhagen (ots)

Weil eine Portion Pommes fehlte, randalierte ein 30-jähriger Hagener am Freitagabend (28.01.2022) vor einem Imbiss in Altenhagen. Gegen 18.30 Uhr holte eine Kundin ihre zuvor telefonisch georderte Bestellung bei dem Laden in der Boeler Straße ab. Trotz des Hinweises der 27-jährigen Verkäuferin, dass in der Tüte noch eine kleine Portion Pommes fehlte, fuhr die Frau nach Hause. Kurze Zeit später rief der Sohn der Kundin in dem Imbiss an und beschwerte sich über das Fehlen der Pommes. Da der Mann bereits am Telefon sehr aggressiv war, beendete die 27-Jährige das Gespräch. Gegen 18.45 Uhr betrat der 30-Jährige dann den Imbiss und machte seinem Ärger dort Luft. Dabei beleidigte er die Verkäuferin und war sehr aufgebracht. Er verließ das Geschäft erst, als die 27-Jährige zum Telefonhörer griff und die Polizei hinzurief. Draußen trat er dann noch gegen ein dort aufgestelltes Schild des Imbisses und beschädigte es. Eine aufmerksame Kundin wurde Zeugin des Vorfalls und merkte sich das Autokennzeichen des aggressiven Mannes. Dieses teilte sie den Beamten mit. Sie fuhren zu der Wohnung des 30-Jährigen. Dort trafen sie den Mann an und sagten ihm, dass sie Strafverfahren wegen der Beleidigung und der Sachbeschädigung gegen ihn einleiten werden. Die Kripo übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell