POL-HA: Corona-Teststation in Boele aufgebrochen - Zeugen gesucht

Hagen-Boele (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in dem Zeitraum zwischen Freitagabend (28.01.2022) und Samstagmorgen in Boele den Bürocontainer einer Corona-Teststation auf. Als Mitarbeiter am Samstag, gegen 07:30 Uhr, die Teststelle auf dem Boeler Marktplatz öffnen wollten, bemerkten sie die aufgehebelte Tür des Containers. Sie erkannten, dass Unbekannte den gesamten Innenraum durchwühlt und zwei Laptops sowie ein Smartphone gestohlen hatten. Die Mitarbeiter sagten den Polizeibeamten, dass sie den Container am Vorabend, gegen 20.00 Uhr, ordnungsgemäß abgeschlossen hatten. Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

