Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Unfall zwischen Motorrad und PKW

Ludwigsburg (ots)

Zwei leicht verletzte 17-jährige Mädchen und einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro forderte ein Unfall, der sich am Montag kurz nach 21.00 Uhr in der Ergenzinger Straße in Bondorf ereignete. Die beiden Mädchen fuhren auf einem Motorrad von der Bahnhofstraße kommend in den Kreisverkehr im Bereich der Ergenzinger Straße ein. Eine 34 Jahre alte Audi-Fahrerin wollte aus Richtung Mötzinger Straße kommend ebenfalls in den Kreisverkehr einfahren. Vermutlich übersah sie das Motorrad und die beiden Mädchen, so dass sie ihnen in der Folge die Vorfahrt nahm. Die 17-jährige Motorrad-Fahrerin versuchte noch durch Bremsen einen Zusammenprall zu verhindern. Da sich das Zweirad jedoch kurvenbedingt in Schräglage befand, kam es ins Rutschen und die beiden Jugendlichen stürzten. Das Motorrad rutschte weiter über den Asphalt und prallte letztlich gegen den Audi. Die 17-järhige Fahrerin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

