Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungseinbruch

Hagen-Boele (ots)

Am 29.01.2022, zwischen 10:30 Uhr und 22:20 Uhr, kam es im Eschenweg in Hagen-Boele zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus. Ein bislang unbekannter Täter hatte die Balkontür aufgehebelt und sich so Zutritt zur Wohnung im Erdgeschoss verschafft. Nachdem der Einbrecher mehrere Räume und Behältnisse durchsucht hatte, flüchtete er unerkannt mit 150EUR Bargeld. Beamte der Kriminalwache suchten den Tatort nach Spuren ab. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

