Polizei Hagen

POL-HA: Frau mit PKW ohne Führerschein unterwegs

Hagen (ots)

Am 28.01.2022 um 18.10 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung am Graf-von-Galen-Ring eine Frau. Diese fuhr mit ihrem PKW in Richtung Wehringhausen. Bei der Kontrolle fiel auf, dass die 44-Jährige keinen Führerschein besaß. Sie musste ihr Auto stehen lassen und es wurde gegen sie eine Anzeige erstattet. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Verkehrskommissariat geführt.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell