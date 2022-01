Polizei Hagen

POL-HA: Mann kehrt nach Platzverweis zwei Mal zurück und wird in Gewahrsam genommen

Hagen-Mitte (ots)

Am Graf-von-Galen-Ring versuchte ein 35-Jähriger am Samstagabend (29.01.2022) nach Aussagen mehrere Zeugen regelrecht nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit anderen Personen. Der Herscheider pöbelte gegen 18.30 Uhr Gäste in einem Café aggressiv an. Nachdem die Polizei eintraf, sprachen sie gegen den Mann einen Platzverweis aus. Wenig später erschien er jedoch erneut am Café und setzte sein Verhalten fort. Bei einem erneuten Eintreffen der Polizei entfernte er sich zwar wieder, kam aber kurz darauf zurück. Die Beamten nahmen den 35-Jährigen in Gewahrsam, um den Platzverweis durchzusetzen und möglichen Straftaten vorzubeugen. (arn)

