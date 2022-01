Polizei Hagen

POL-HA: Nachbar mit Schuhanzieher verprügelt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Nachdem ein Hagener in der Schleipenbergstraße von seinem Nachbarn mit einem Schuhanzieher geschlagen wurde, rief der 55-Jährige am Sonntag (30.01.2022) um 13 Uhr die Polizei. Der Mann hatte bei Eintreffen der Beamten sichtbare Blessuren und blutete. Er gab an, mit seinem 35-jährigen Nachbarn Streit gehabt zu haben. Zu seinem eigenen Schutz hätte er irgendwann einen Schuhanzieher aus Metall genommen, um seinen Kontrahenten von sich fernhalten zu können. Sein Nachbar habe ihm den Schuhanzieher jedoch abgenommen und dann mehrfach auf ihn eingeschlagen. Dabei sei der Gegenstand sogar abgebrochen. Der verletzte Hagener führte einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von über 1,8 Promille ergab. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte die Verletzungen des 55-Jährigen. Die Polizisten suchten die Wohnung des 35-jährigen Nachbars auf, der jedoch nicht mehr Zuhause war. Er erhält eine Strafanzeige. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell