POL-HA: 43-Jähriger am Wasserschloss überfallen

Hagen-Vorhalle (ots)

Am Freitag, 28.01.2022, verständigte ein Zeuge gegen 20:40 Uhr die Polizei. Kurz zuvor rief ihn sein Bekannter an, der ihm berichtete, in der Nähe des Wasserschlosses überfallen worden zu sein. Der 65-Jährige eilte zum Tatort und fand den 43-Jährigen auf dem Boden liegend vor. Er verständigte die Rettungskräfte und die Polizei. Den Beamten berichtete das Opfer, dass es auf dem Fußweg zum Wasserschloss in der Nähe der Brücke von hinten auf den Kopf geschlagen wurde. Anschließend habe man ihm noch einmal in den Bauch getreten. Die Unbekannten nahmen eines seiner zwei Handys an sich und entfernten sich in unbekannte Richtung. Die Polizisten fanden später das Mobiltelefon des Mannes in einem Gebüsch in der Nähe. Auch die Tageseinnahmen seines Cafés, welche er bei sich trug, nahmen sie nicht mit. Eine Fahndung nach den Räubern verlief negativ. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Der 43-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise zu dem Vorfall unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

