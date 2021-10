Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen-Gartenstadt - Trunkenheitsfahrt mit elektrischem Krankenfahrstuhl

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 16.10.2021, wurde gegen 14:15 Uhr ein offensichtlich stark betrunkenen Mann gemeldet, der mit in einem elektrischen Krankenfahrstuhl die Von-Kieffer-Straße in Ludwigshafen befuhr. Bei der Kontrolle des 52-Jährigen aus Ludwigshafen ergab ein Alkotest einen Wert von mehr als 5,5 Promille! Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

