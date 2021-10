Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen-Friesenheim - Nächtlicher Ruhestörer endet im Polizeigewahrsam

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:00 Uhr hielt ein Mann die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Ludwigshafen-Friesenheim lautstark auf Trab. So um ihre Nachtruhe gebracht, riefen die Bewohner die Polizei zu Hilfe. Um den geplagten Bewohnern eine ruhige Nacht die ermöglichen, wurde der Mann aufgefordert das Haus, in welchem er nicht wohnt, zu verlassen. Da er dem nicht nachkam, musste er die Nacht auf der Polizeidienststelle verbringen. Zu guter Letzt verweigerte der Mann bei der Kontrolle die Angabe seiner Personalien, was ihm zusätzlich eine Anzeige einbrachte.

