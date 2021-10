Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen-Mitte - Verkehrsunfall mit Verletzten - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 15.10.2021 ereignete sich gegen 23:12 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Wredestraße/Berliner Straße in Ludwigshafen. Die 20-jährige Fahrerin eines Opel fuhr, vom Berliner Platz kommend, in die Kreuzung ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem Renault. Dessen 39-jährige Fahrerin befuhr die Berliner Straße, aus nördlicher Richtung kommend. Laut Zeugenaussagen, dürfte sie das Rotlicht der Ampel missachtet haben. Beide Fahrerinnen wurden verletzt. Die ältere der beiden wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 5.000EUR. Da sie nicht mehr fahrbereit waren, musste die Berliner Straße während der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Telefon 0621 963-2122 oder per Email an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell