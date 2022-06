Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreise Lörrach/Waldshut: Verdacht auf Betrugsmasche falscher Polizeibeamter - Tatverdacht gegen mutmaßlichen Abholer in vier Fällen

Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Freiburg führten zu einem 50-jährigen deutschen Staatsangehörigen, der im Verdacht steht, als Abholer von Wertgegenständen im Betrugsphänomen "falscher Polizeibeamter" fungiert zu haben. In insgesamt vier Fällen soll der Tatverdächtige in den Landkreisen Lörrach und Waldshut im März und April 2022 bei Senioren im Alter zwischen 80 und 94 Jahren Wertgegenstände und EC-Bankkarten mit der dazugehörigen PIN abgeholt haben. Die Senioren seien u.a. am Telefon dahingehend getäuscht worden, dass ihr Bankkonto in Gefahr sei und es zu widerrechtlichen Geldabhebungen kommen könne, weswegen sie eine neue EC-Bankkarte benötigen würden. Der Tatverdächtige habe daraufhin bereitgelegte Schmuckgegenstände und EC-Karten abgeholt und insgesamt einen finanziellen Schaden in Höhe von ca. 15.000 EUR mitverursacht. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen konnten zahlreiche Gegenstände, die als Beweismittel in Betracht kommen, jedoch keine Schmuckgegenstände beschlagnahmt werden. Die Ermittlungen der Ermittlungsgruppe Anruf dauern an.

