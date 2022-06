POL-HA: Nächste Telefonsprechstunde am 08. Juni - Präventionskampagne "Mach dein Passwort stark!"

Hagen-Mittelstadt (ots) - In der Zeit vom 04.06.2022, 18 Uhr, bis 05.06.2022, 17 Uhr, kam es in der Haldener Straße in Hagen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 33jähriger Fahrer aus Horstmar hatte beim Einparken mit seinem Pkw Peugeot die Front eines hinter ihm geparkten Pkw VW Golf beschädigt und sich anschließend zu Fuß von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Am ...

mehr