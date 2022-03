Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bremerin fährt gerne weit: "Fluchtwahn" - Bundespolizei und Bahnhofsmission halfen

München - Bremen (ots)

Einer 82-jährigen Bremerin, die am Dienstag (8. März) in einem ICE einen verwirrten Eindruck machte, konnte schnell geholfen werden.

Gegen ein Uhr meldete ein Fahrgast im ICE 615, aus Dortmund kommend, eine verwirrte ältere Dame im Zug. Sie äußerte, aus Bremen zu sein und dort wieder hinzufahren. Am Hauptbahnhof München trafen Bundespolizisten kurz darauf auf eine 82-Jährige Bremerin. Ermittlungen ergaben, dass die ältere Dame, die auf die Beamten zunächst einen verwirrten Eindruck machte, in einem Pflegeheim in der Hansestadt wohnt.

Rücksprachen mit der Polizei in der Weserstadt ergaben, dass die 82-jährige Deutsche bereits wiederholt als abgängig und vermisst gemeldet worden war. Aktuell jedoch nicht gesucht werden würde.

Nach Rücksprache mit dem Pflegeheim wurde bekannt, dass die ältere Dame an "Fluchtwahn" leide und deswegen oft weit weg fahre, aber stets eigenständig wieder zurückkommt.

Aufgrund der Nachtzeit wurde die Bremerin gegen 02:20 Uhr der Bahnhofsmission zugeführt, die sich der 82-Jährigen annahm, und deren Rückfahrt in die Hansestadt in die Wege leitete.

