Bundespolizeidirektion München: Kurzer und teurer Tagesausflug/ Bundespolizei stellt Handy und 2.500 Euro sicher

München (ots) - Der Herbsturlauberverkehr erreicht am Wochenende noch einmal einen Höhepunkt. In Berlin, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz enden die zweiwöchigen Herbstferien, in Thüringen beginnen sie nun. Bremen, Niedersachsen, Sachsen und das Saarland starten in die zweite Woche. ...

