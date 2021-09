Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1328) U-Bahn musste Notbremsung einleiten

Nürnberg (ots)

Gestern Abend (27.09.2021) musste ein U-Bahnfahrer am Aufseßplatz eine Notbremsung einleiten, weil sich eine Frau im Gleisbereich befand. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Ersten Ermittlungen zufolge war gegen 21:00 Uhr eine 38-Jährige im U-Bahnhof Aufseßplatz aus noch unbekannter Ursache so in Rage geraten, dass sie wutentbrannt ihre Jacke in den Gleisbereich warf. Als sie sich dann doch entschlossen hatte ihre Jacke wieder zu holen, sprang sie gerade in den Gleisbereich, als eine U-Bahn einfuhr. Der Fahrer leitete sofort eine Notbremsung ein und verhinderte so einen Zusammenstoß mit der Frau. Er erlitt allerdings einen Schock und war nicht mehr arbeitsfähig.

Die 38-Jährige wurde aufgrund ihres immer noch aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen und wird nun wegen Gefährdung des Bahnverkehrs angezeigt.

Rainer Seebauer/n

