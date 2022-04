Polizei Bochum

POL-BO: Seniorin in Wohnung beraubt: Zeugen gesucht

Herne (ots)

Bei einem Wohnungseinbruch in Herne am Dienstagabend, 5. April, ist eine 87-jährige Hernerin beraubt und leicht verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigem Stand versuchten zwei unbekannte Kriminelle, sich gegen 20.30 Uhr gewaltsam Zugang zu einer Wohnung an der Herner Straße - in der Nähe des Scharpwinkelrings - zu verschaffen. Als die 87-jährige Anwohnerin auf die lauten Geräusche aufmerksam wurde und ihre Wohnungstür öffnete, wurde sie von den beiden Unbekannten zurück in die Wohnung gedrängt. Anschließend durchsuchte das Duo die Zimmer nach Wertgegenständen und flüchtete mit bislang unbekannter Beute.

Die Seniorin wurde dabei leicht verletzt.

Die beiden Tatverdächtigen sollen etwa 175 - 180 cm groß sein und zur Tatzeit einen Mund-Nasenschutz getragen haben.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

