POL-MA: Schriesheim

Rhein-Neckar-Kreis: Obduktion von toten Rehkitzen abgeschlossen - keine Jagdwilderei! Pressemitteilung Nr.2

Schriesheim (ots)

Nachdem am Donnerstag die Obduktionsergebnisse des Veterinäruntersuchungsamts Karlsruhe bestätigten, dass es sich bei der Todesursache zweier Wildtiere aus dem Schriesheimer Wald nicht um die Tat von Wilderern, sondern um den natürlichen Tod, verursacht durch Raubtiere, handelt, liegen nun zu zwei weiteren Tierkadavern Ermittlungsergebnisse vor.

Untersuchungen des Veterinäruntersuchungsamts Karlsruhe gemeinsam mit dem FVA-Wildtierinstitut ergaben mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass auch in diesen Fällen Tierfraß ursächlich für deren Verenden war. Insgesamt konnten in dem Waldgebiet innerhalb weniger Wochen drei gerissene Rehkitze sowie ein Frischling aufgefunden werden. Welches Raubtier die Beute gerissen hat, ist nicht abschließend geklärt.

