POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Unfallflucht wurde rasch geklärt - Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Einen Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden verursachte am frühen Freitagmorgen ein zunächst unbekannter Autofahrer im Stadtteil Neckarstadt. Der Unbekannte war kurz nach Mitternacht mit einem VW Touran in der August-Kuhn-Straße in Richtung Murgstraße unterwegs. In der Kurve zur Murgstraße kam er, nach derzeitigem Kenntnisstand aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab und stieß zunächst gegen einen geparkten Mercedes. Anschließend kollidierte der mit einem ebenfalls am linken Fahrbahnrand abgestellten Ford Kleinbus und schob diesen gegen einen davor geparkten Daihatsu. Der Unfallverursacher entfernte sich danach, unter Zurücklassung seines Fahrzeugs, von der Unfallstelle.

Ein Zeuge, der durch einen lauten Knall auf den Unfall aufmerksam geworden war, meldete sich unmittelbar nach dem Unfall bei der Polizei. Ihm waren zwei Personen, eine Frau und ein Mann, aufgefallen, die sich nach dem Unfall von der Örtlichkeit entfernten.

Durch eine Polizeistreife konnte an der Unfallstelle das unfallverursachende Fahrzeug, an dem die Kennzeichen abmontiert waren, sowie die drei weiteren beschädigten Fahrzeuge festgestellt werden. Der unfallverursachende VW sowie der Mercedes mussten abgeschleppt werden. Es war Sachschaden von rund 40.000 Euro entstanden.

Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnten wenig später in der Unteren Clignetstraße ein 33-jähriger Mann und seine 32-jährige Begleiterin angetroffen werden. Eine von Zeugen abgegebene Personenbeschreibung traf auf diese zu. Die männliche Person hatte noch die Kennzeichen bei sich, die nach ersten Erkenntnissen zuvor an dem VW angebracht waren.

Inwiefern die beiden Personen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen, ist derzeit noch unklar. Ihnen wurden Blutproben entnommen. Die Ergebnisse hierzu stehen noch aus.

Da die Beamten an dem VW weitere frische Unfallschäden festgestellt haben, die nicht in Einklang mit diesem Unfall zu bringen sind, erfolgen weitere Ermittlungen, inwiefern das Fahrzeug in weitere Unfälle verwickelt war.

Gegen den Mann und die Frau wird nun wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt. Da jedoch noch unklar ist, wer das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt gefahren hat, sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Fahrzeuglenker geben können. Diese sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

