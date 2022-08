Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch über die Terrassentür?

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Mit leeren Händen haben Einbrecher in den vergangenen Tagen ein Wohnhaus in der Straße "Wasseräcker" verlassen. Wie eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses am Donnerstag bei der Polizei zu Protokoll gab, war ihr am Vortag eine durchwühlte Kommode aufgefallen.

Nach den ersten Ermittlungen könnten die unbekannten Täter über die Terrassentür ins Haus eingedrungen sein und sich umgeschaut haben. Bisherigen Überprüfungen zufolge nahmen die Eindringlinge aber nichts mit.

Was die Täter suchten und wie es ihnen gelang, die Terrassentür zu öffnen, ist bislang unklar. Die Ermittlungen laufen.

Zeugen, denen zwischen Montagnachmittag, 16 Uhr, und Mittwochabend, 19 Uhr, verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2620 bei der Kripo Kaiserslautern zu melden. |cri

