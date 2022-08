POL-PPWP: Betrugsversuch bei Autokauf

Kaiserslautern (ots) - Eine Zweijährige ist am Donnerstagnachmittag in der Spitalstraße von einem E-Scooter angefahren worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Der E-Scooterfahrer fuhr gegen 17 Uhr die Straße entlang. In Höhe der Hausnummer 1 kollidierte er mit dem Kind. Das Mädchen stürzte und wurde durch den Elektroroller mitgezogen. Sie erlitt Prellungen und Abschürfungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ...

