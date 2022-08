Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kind von E-Scooter angefahren

Kaiserslautern (ots)

Eine Zweijährige ist am Donnerstagnachmittag in der Spitalstraße von einem E-Scooter angefahren worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Der E-Scooterfahrer fuhr gegen 17 Uhr die Straße entlang. In Höhe der Hausnummer 1 kollidierte er mit dem Kind. Das Mädchen stürzte und wurde durch den Elektroroller mitgezogen. Sie erlitt Prellungen und Abschürfungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Rollerfahrer gab vor Ort an, dass das Kind plötzlich hinter einem Pkw hervorsprang. Die Eltern des Kindes behaupteten, dass das Mädchen schon vorher sichtbar auf der Straße stand. Die Polizei bittet um Hinweise. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Ablauf machen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

