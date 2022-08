Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto zerkratzt und mit Flüssigkeit übergossen

Kaiserslautern (ots)

Einen Schaden von mehreren tausend Euro haben unbekannte Täter an einem Auto in der Mozartstraße angerichtet. Die Polizei sucht Zeugen. Der betroffene Fahrzeughalter meldete der Polizei am Donnerstag, dass die Fahrerseite seines Pkw zerkratzt ist. Ebenfalls hätten die Täter eine noch unbekannte Flüssigkeit über das Fahrzeug verteilt. Der Pkw stand von Dienstag, 17 Uhr, bis Donnerstag, 7:30 Uhr, in Höhe des Hauses Nummer 49 am Fahrbahnrand. Hinweise auf mögliche Verursacher gibt es bislang nicht. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell