POL-NOM: Auf nasser Fahrbahn von der Straße abgekommen

Einbeck (ots) - Einbeck (pap) Am Sonntag, 31.07.2022, befuhr eine Pkw-Fahrerin aus Einbeck gegen 10.45 Uhr den Walkemühlenweg in Richtung Schrammstraße. An der Kreuzung wollte die 66-jährige nach links in die Straße Hullerser Tor abbiegen. Hier übersah sie den Pkw einer 65 Jahre alten Frau aus Bad Pyrmont. die beiden Autos stießen zusammen. Die Fahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und wurden mit einem ...

mehr