Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kraftstoff aus Baumaschine entwendet

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, B445 / A7, Freitag, 29.07.22, 11:00 Uhr - Montag, 01.08.22, 07.00 Uhr

KALEFELD (schw) - In dem Tatzeitraum Freitag, 29.07.22, 11:00 Uhr bis Montag, 01.08.22, 07.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter aus zwei, in der Nähe der A7 abgestellten Baumaschinen mehrere hundert Liter Diesel-Kraftstoff. Durch den Diebstahl entstanden des Weiteren Schäden an den Baumaschinen. Die Schadenssumme beläuft sich auf ca. 1300,- EUR Die Polizei konnte vor Ort Spuren sichern. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum, im Bereich der B445 / A7 verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell