Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Milte - 4 Fahrzeuge an Unfall beteiligt, 2 Personen verletzt

Warendorf (ots)

Am 05.10.21 kam es gegen 13.43 Uhr auf der Landstraße 830 zwischen Warendorf und Milte zu einem Verkehrsunfall an dem 4 Fahrzeuge beteiligt waren. Ein 41-jähriger aus Hoetmar fuhr mit seinem Smart auf der Landstraße 830 in Richtung Milte und bremste ab, da er beabsichtigte nach links in einen Waldweg abzubiegen. Ihm folgten ein 48-jähriger Warendorfer mit seinem Klein-LKW und ein 36-jähriger Sassenberger mit einem Renault. Beide Fahrzeugführer bremsten ihre Kfz. bis zum Stillstand ab. Eine nachfolgende 47 Jahre alte Warendorferin bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem VW Passat auf den Renault Kangoo auf. Dadurch wurden die Fahrzeuge aufeinandergeschoben. Durch den Verkehrsunfall wurde die 47-jährige Warendorferin schwer, der 36-jährige Sassenberger leicht verletzt. Beide wurden in ein nahegelendes Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht. Die L 830 musste für die Dauer der Unfallaufnahme für 2 Stunden komplett gesperrt werden.

