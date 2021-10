Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Auffahrunfall im Kreisverkehr

Warendorf (ots)

Bei einem Auffahrunfall in einem Kreisverkehr in Ahlen-Dolberg, ist am Dienstag (05.10.2021, 07.20 Uhr) eine 47-jährige Frau verletzt worden.

Ein 21-jähriger Autofahrer aus Salzkotten war Richtung Kreisverkehr auf der Uentroper Straße unterwegs. Als er Höhe Alleestraße in den Kreisverkehr einfuhr herrschte bereits ein Rückstau. Der 21-Jährige fuhr auf das Auto einer vor ihm fahrenden 47-Jährigen aus Lippetal auf. Ihr Auto schob sich durch den Aufprall auf das Auto eines 28-Jährigen aus Soest, der vor der Lippetalerin verkehrsbedingt angehalten hatte.

Rettungskräfte brachten die 47-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die beiden Männer aus den anderen Autos blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell