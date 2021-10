Polizei Köln

POL-K: 211027-4-K E-Scooter-Fahrer nach Sturz im Krankenhaus - Schulterfraktur und Gehirnerschütterung

Köln (ots)

Am Dienstagmorgen (26. Oktober) hat sich ein 39-Jähriger E-Scooter Fahrer bei einem Sturz in Köln-Braunsfeld eine Schulterfraktur und eine Gehirnerschütterung zugezogen. Nach eigener Aussage soll er gegen 7.50 Uhr beim Wechsel von der Fahrbahn auf den Gehweg an einer Bordsteinkante hängen geblieben sein. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. (mm/de)

