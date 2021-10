Polizei Köln

POL-K: 211027-2-K Polizei sucht wichtigen Zeugen nach sexuellem Übergriff

Köln (ots)

Nach einem sexuellen Übergriff "Unter Krahnenbäumen" im Eigelsteinviertel in der Nacht auf den 14. Oktober (Donnerstag) gegen 3.15 Uhr sucht die Polizei Köln nach einem wichtigen Zeugen, der die Tat beobachtet haben müsste.

Nach aktuellem Ermittlungsstand sollen drei 18 bis 25 Jahre alte Männer, die mit E-Scootern unterwegs waren, an der Tat beteiligt gewesen sein. Einer der Männer soll eine junge Kölnerin in einem Hauseingang im Intimbereich angefasst und ihr Handy entwendet haben. Die beiden Komplizen sollen ihm zugesehen haben, ohne selbst einzugreifen. Auf den Aufnahmen einer Kamera eines Geschäfts in der Straße "Eigelstein" ist der gesuchte Zeuge zu sehen, der in Richtung des Tatorts blickt. Das Kriminalkommissariat 12 bittet den Mann und mögliche weitere Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder den Verdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cs/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell