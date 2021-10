Polizei Köln

POL-K: 211027-1-K Mitarbeiter von Recyclingfirma überfallen - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Raubüberfall am Dienstagvormittag (26. Oktober) auf der Zündorfer Straße in Köln-Urbach sucht die Polizei zwei flüchtige Verdächtige in schwarzer Arbeiterkleidung. Die zwei etwa 1,70 Meter großen, 25-30 Jahre alten und kräftigen Männer sollen gegen 11 Uhr einen 24 Jahre alten Mitarbeiter einer Recyclingfirma auf einem Garagenhof überwältigt und ihm mehrere tausend Euro geraubt haben. Die Unbekannten hatten nach aktuellem Ermittlungsstand der Firma etwa 50 gebrauchte Katalysatoren zum Kauf angeboten. Am vereinbarten Treffpunkt griffen die Verdächtigen den Geschädigten unmittelbar an.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 suchen Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen sowie der Identität oder dem Aufenthaltsort der Unbekannten machen können. Kurz vor dem Überfall sollen die Männer Farbeimer in der Hand gehalten haben. Hinweise bitte unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (jk/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell