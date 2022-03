POL-KN: (VS-Villingen) Polizei sucht Unfallflüchtigen (28.03.2022)

Villingen-Schwenningen (ots) - Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer am Montag zwischen 14.30 Uhr und 20.30 Uhr in einem Parkhaus auf der Straße "Alte Herdstraße". Der Unbekannte beschädigte einen abgestellten BMW 116i am linken vorderen Kotflügel und fuhr davon, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in ...

